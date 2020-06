Die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben sich im März 2020 gebrauchte Tatra-Bahnen gekauft. Es dauert lange, bis sie fahren.

Magdeburg l Im August 2020 sollen in Magdeburg mehr Straßenbahnen auf den Gleisen der Magdeburger Verkehrsbetriebe rollen. Gekauft wurden acht gebrauchte Fahrzeuge der Berliner Verkehrsbetriebe bereits im März.

Es handelt sich um Fahrzeuge vom Typ Tatra KT4D und damit um sogenannte Kurzgelenktriebwagen mit einer Länge von 18 Metern, die vom tschechischen Hersteller Tatra produziert wurden. Je Fahrzeug stehen rund 100 Plätze für die Passagiere zur Verfügung. Fahren können diese Bahnen einzeln als auch als Doppeltraktion für dann knapp 200 Fahrgäste.

Baujahre 1980 und 1984

Die Fahrzeuge sind hochflurig wie die aus Magdeburg bekannten anderen Tatra-Bahnen und damit nicht barrierefrei. In den 1990er Jahren wurden die Fahrzeuge, die in den Jahren 1980 und 1984 gebaut wurden, umfassend modernisiert. Während die Fahrzeuge außen mit einer neuen Lackierung den Farben der MVB in Weiß und Grün angepasst wird, bleibt die Möblierung im Inneren auf dem Berliner Stand. Das betrifft beispielsweise die Sitze samt ihren Bezügen, getönte Scheiben und leuchtend gelbe Haltestangen. Wesentliche Änderung im Inneren für Magdeburg: Es sollen Fahrkartenautomaten der MVB eingebaut werden.

Die acht Fahrzeuge ergänzen den MVB-Bestand der drei Tatrazüge T6A2 und 83 Niederflurbahnen vom Typ NGT8D im Linienbetrieb. Ab 2023 sollen fabrikneue Bahnen nach Magdeburg kommen.

Bahnen fehlen schon jetzt

Darüber, dass die neuen gebrauchten Bahnen schon jetzt zum Einsatz kommen würden, würden sich beispielsweise viele Bewohner des Magdeburger Stadtteils Rothensee freuen. Auf ihrem nördlichen Abschnitt der Straßenbahnlinie 10 nämlich gibt es auch in den Hauptverkehrszeiten Fahrten nur alle 20 Minuten und nicht wie in nahezu allen anderen Magdeburger Stadtteilen alle zehn Minuten.

Doch der Umbau der Fahrzeuge benötigt Zeit, wie ein Besuch der Volksstimme in der Hauptwerkstatt der Magdeburger Verkehrsbetriebe zeigte.