Straßensperrung in Magdeburg-Stadtfeld nach Havarie an alter Leitung

In Magdeburg-Stadtfeld gab es eine Havarie an einer Leitung.

Magdeburg - Die Steinigstraße in Magdeburg-Stadtfeld ist nach einer Havarie an einer Leitung der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) gesperrt. Am 28. November 2022 waren mehrere Pflastersteine im Bereich der Fahrbahn abgesackt. Das städtische Tiefbauamt sah sich die Sache an und leitete die sofortige Sperrung in die Wege.