Vor der Domkulisse beißen Daniela Levin und ihr Sohn Ludwig beherzt in ihren Burger. Sie lieben das Streetfood-Festival in Magdeburg.

Magdeburg - Deftiges Pulled Pork, orientalisches Curry, typischer amerikanischer Burger oder doch lieber ein sächsisches Handbrot? Die Entscheidung ist gar nicht so einfach. An die 40 Köche verschiedener Nationalitäten stehen seit Freitag, 17. März, mit ihren Imbisswagen auf dem Domplatz und brutzeln die unterschiedlichsten Gerichte. Frische Zubereitung, Authentizität und Originalität sind die entscheidenden Kriterien, um die Menschen anzulocken. Was macht dieses Festival so besonders?