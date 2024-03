Zu Einschränkungen kommt es am 12.3. auch in Magdeburg.

Magdeburg. - Mit Einschränkungen müssen diesen Dienstag die Kunden zweier großer Krankenkassen auch in Magdeburg rechnen: Mitarbeiter der Barmer und die DAK-Gesundheit sind in den Streik getreten. Betroffen von der Arbeitsniederlegung sind in Magdeburg zum einen die Geschäftsstellen für den direkten Kundenverkehr. Die DAK unterhält diese Anlaufstelle in der Erzbergerstraße 2, die Barmer in der Danzstraße 10. Auch Geschäftsstellen in anderen Städten Sachsen-Anhalts bleiben geschlossen.

Zum anderen betreibt die Barmer in Magdeburg auch ein Telefonzentrum mit mehr als 100 Mitarbeitern. Diese nehmen Anrufe von Barmer-Kunden aus dem ganzen Bundesgebiet entgegen. Wie aus dem örtlichen Betriebsrat der Barmer zu erfahren war, geht man auch bei dieser zweiten Streikaktion des aktuellen Tarifkampfes davon aus, dass jeder dritte Arbeitnehmer an dem Ausstand teilnehmen wird. Die Folge: Lange Wartezeiten am Servicetelefon und E-Mails, die nicht bearbeitet werden können.

Streikende haben sich für ihre Kundgebung in der Leiterstraße versammelt. Rund 130 Teilnehmer sind dabei.

In der aktuellen bundesweiten Gehaltsverhandlung fordert die Gewerkschaft Ver.di eine Lohnerhöhung um 12,5 Prozent, mindestens aber von 555 Euro. Der Abschluss solle für einen Zeitraum von zwölf Monaten gelten. Zusätzlich wird für Auszubildende der Barmer eine monatliche Steigerung um 232 Euro und für Auszubildende der DAK-Gesundheit um 250 Euro gefordert.

Begründet werden die Forderungen seitens der Gewerkschaft unter anderem mit Reallohnverlusten, die die Arbeitnehmer im Zuge einer gestiegenen Inflation hinzunehmen hatten. Von Arbeitgeberseite wird auf leere Kassen aufgrund der hohen Kosten im Gesundheitswesen verwiesen.

Die Verhandlungen für die DAK werden am 15. März in Hannover , während für die Barmer die Gespräche am 18. und 19. März in Wuppertal weitergeführt werden.