Nach einer Messerstecherei in Magdeburg kam der mutmaßliche Täter in U-Haft. Symbolfoto: Anja Guse

Zwei junge Männer sind in Magdeburg zum wiederholten Mal in Streit geraten. Plötzlich zückte einer ein Messer und verletzte den anderen.

Magdeburg l Ein 18-jähriger Mann aus Syrien ist von einem 18-jährigen Mann aus Pakistan mit einem Messer am Hinterkopf verletzt worden. Der Mann wurde gefasst und sitzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Die jungen Männer sollen sich laut Zeugen kennen und in der Vergangenheit bereits mehrfach gestritten haben. Warum ist unklar. Dieses Mal eskalierte der Streit. Die Tat ereignete sich am 17. September 2019 gegen 11.15 Uhr in der Salzmannstraße.

Der junge Syrer soll sich dort mit einem Bekannten aufgehalten haben, als plötzlich der Pakistaner auf die beiden Männer zugegangen sei. Der Pakistaner zog ein Messer und verletzte den Syrer. Dieser flüchtete, der Täter soll ihm noch gefolgt sein.

Die Polizei suchte beide Männer. Der Täter wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen. Der Syrer wurde in einem Krankenhaus gestellt. Seine Verletzung am Kopf wurde behandelt. Sie sei nicht lebensbedrohlich.