Neuer Radweg am Magdeburger Tunnel – hier bei der Inbetriebnahme eine Fahrradzählanlage im vergangenen Jahr – zählt ebenfalls zu den Projekten, die die Stadtverwaltung in die Übersicht an Ausgaben für den Fahrradverkehr einfließen lässt.

Magdeburg - 15 Euro soll die Stadt pro Jahr und Einwohner für den Radverkehr ausgeben. Das ist das im vergangenen Jahr vom Stadtrat beschlossene Ziel. Doch wie viel wird bislang in die Infrastruktur an Radverkehrsanlagen investiert? Wie kann man allgemeine Investitionen in die Brücken und Fahrbahnen, die auch von Radfahrern genutzt werden, einfließen lassen? Die Stadt hat die Zahlen aufgeschlüsselt. Doch daran regt sich Kritik: Hier würden die Ausgaben für den Fahrradverkehr schöngerechnet, so der Vorwurf hinter den Nachfragen zu den Zahlen.