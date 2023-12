Mit Video: Neue Strombrücke in Magdeburg - Überfahrt in einer der ersten Straßenbahnen

Magdeburg - . Meilenstein für den Verkehr in Magdeburg. Ab diesem Sonnabend fließt über die neue Kaiser-Otto-Brücke über die Alt Elbe mit ihrer markanten Pylon-Konstruktion und über die Königin-Editha-Brücke über die Zollelbe Verkehr.

Wenn auch vorerst nur der Straßenbahnverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) und die Strecke für alle anderen, die vorerst weiter die Anna-Ebert- und die Zollbrücke nutzen müssen, erst später freigegeben wird – eine Erleichterung ist diese wieder in Betrieb genommene Verbindung über den Strombrückenzug allemal.

MVB: Fahrt in einer der ersten Straßenbahnen in Magdeburg über die neuen Brücken.(Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Bis zuletzt wurde an den Brücken und Nebenanlagen gebaut, und erst am Freitagvormittag konnten die Magdeburger Verkehrsbetriebe – nachdem Testfahrten bereits stattgefunden hatten – ihren Fahrschulwagen auf die Strecke schicken: Zwar waren alle durch Dokumente längst darüber informiert, worauf auf der neuen Strecke zu achten ist.

Doch mit der Fahrt in dem Fahrschulwagen konnten sich das Fahrpersonal des Magdeburger Verkehrsunternehmens noch einmal ganz anders mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen: Wo muss man besonders darauf achten, dass unachtsame Autofahrer in die Quere kommen könnten? Bis zu welchem Punkt muss man vorfahren, um die Vorrangschaltung für die Ampel auszulösen? Was ist in einem Havariefall zu beachten? Welche Informationen gibt es zum vorerst noch nicht In Betrieb genommenen Stopp auf der Zollbrücke, für den als Alternative die ab Mittwoch von Montag die Buslinie 59 als Rufbus über den Stadtpark zur alten Haltestelle Zollbrücke und zum Heumarkt verlängert wird.

Begleitet wurde die erste Fahrt zur Unterweisung mit dem Fahrschulwagen vom MVB-Sprecher Tim Stein. Er berichtet von der Erleichterung, die mit der Streckenfreigabe für die Fahrgäste einhergeht. „Pro Fahrt zwischen Cracau und der Innenstadt macht das eine Zeitersparnis von zehn Minuten aus.“ Über die rund anderthalb Jahre währende Sperrung des Strombrückenzugs für die Straßenbahnen der Linien 4 und 6 waren diese über den Nordbrückenzug umgeleitet worden. Eine große Abwanderung von Fahrgästen wegen der verlängerten Fahrzeiten habe es zum Glück nicht gegeben, so der Sprecher der Verkehrsbetriebe.

Im Vergleich zur früheren Fahrt über die Anna-Ebert-Brücke verbessert sich die Situation spürbar. Über diese durften Straßenbahnen zum Schluss kaum mehr mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Zudem behinderten sich Autos und Straßenbahnen gegenseitig. Und wen eines Begegnungsverbots aufgrund des baulichen Zustands der alten Brücke, war die Strecke im Prinzip nur noch eingleisig: Es durfte immer nur eine Bahn auf der Brücke fahren. Dadurch war die Gefahr gegeben, dass sich Verspätungen auch auf andere Fahrten auswirken und im Streckennetz der MVB über den Tag ausbreiten.

Dabei sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe in den vergangenen Jahren immer wieder von Baustellen gebeutelt worden, die zu Umleitungen mit erheblichem Mehraufwand geführt haben. Unter anderem hatte der inzwischen abgeschlossene Bau des Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof dazu geführt, dass die westlichen Stadtteile von der Innenstadt abgekoppelt gewesen wären - wäre hier nicht eine umfangreiche Umleitung über den Westring und Sudenburg in Kraft gesetzt worden.

Zunächst hatten die MVB in der Hoffnung, nur kurzzeitig von der Vollsperrung östlich des Damaschkeplatzes betroffen zu sein, eine Baustellenlinie 41 eingeführt. Nachdem die Sperrung aber von Wochen auf viele Monate ausgedehnt wurde, musste das komplette Liniennetz och einmal neu gestrickt werden.

Übrigens: Nicht allein der Strombrückenzug ist für die MVB ab diesem Sonnabend wieder frei. Auch in der Hallischen Straße können wider Straßenbahnen fahren. Hier verkürzen sich die Fahrzeiten auf den Linien 9 und 10.