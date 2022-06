Studenten in Magdeburg: Wann wird das neue Wohnheim weiter gebaut?

An der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg soll ein neues Wohnheim für Studenten entstehen. Aktuell ruhen dort aber die Arbeiten. Die Stadtverwaltung erklärt, wann es dort weitergeht.

Die Ausgrabungen an der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg sind beendet. Doch der Bau des geplanten Studentenwohnheims geht nicht weiter.

Magdeburg - Anfang 2022 hatten auf dem unbebauten Areal zwischen Walther-Rathenau-Straße und dem Uni-Campus an der Zschokkestraße großflächige Baggerarbeiten begonnen. Sie signalisierten den Start für ein neues Bauprojekt in der Magdeburger Innenstadt. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Otto-von-Guericke-Universität soll dabei ein Wohnheim für Studenten entstehen.