In Magdeburg wird ein Neubau mit 224 vollmöblierten Wohnungen für Studenten errichtet. Nachdem die Arbeiten lange Zeit ruhten, soll es nun bald weitergehen.

Nach langer Baupause: Über 220 Wohnungen für Studenten in Magdeburg

Vollmöbliert in Uni-Nähe

Magdeburg - Wer regelmäßig an der Sandtorstraße in Magdeburg entlang kommt, dem wird es nicht entgangen sein: Auf der dortigen Baustelle dreht sich kein Kran und bewegt sich kein Bauarbeiter. Und das nicht erst seit gestern. Denn die Baumaßnahmen an dem Gebäude ruhen mittlerweile seit gut einem Jahr. Warum der Neubau bislang unvollendet blieb, war bis jetzt jedoch unklar.