Wer arbeiten geht, hat selbst an heißen Sommertagen Pech: Angesichts der aktuellen Öffnungszeiten ist ein Sprung ins kühle Nass für sie im Wernigeröder Waldhofbad faktisch unmöglich. Wie stehen die Chancen auf Früh- und Spätschwimmer-Tage?

Kritik an Öffnungszeiten des Wernigeröder Waldhofbads – feste Zeiten für Früh- und Spätschwimmer gefordert

Wernigerode. - Ein Sprung ins kühle Nass vor der Arbeit, nach Feierband noch ein paar Bahnen schwimmen: Was in der Wernigeröder Schwimmhalle möglich ist, lassen die Öffnungszeiten des Waldhofbads in der Harz-Stadt nicht zu. Das sorgt für Kritik.