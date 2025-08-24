weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Freizeit im Harz: Kritik an Öffnungszeiten des Wernigeröder Waldhofbads – feste Zeiten für Früh- und Spätschwimmer gefordert

Wer arbeiten geht, hat selbst an heißen Sommertagen Pech: Angesichts der aktuellen Öffnungszeiten ist ein Sprung ins kühle Nass für sie im Wernigeröder Waldhofbad faktisch unmöglich. Wie stehen die Chancen auf Früh- und Spätschwimmer-Tage?

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 25.08.2025, 11:41
Braucht das Wernigeröder Waldhofbad veränderte Öffnungszeiten?
Braucht das Wernigeröder Waldhofbad veränderte Öffnungszeiten? Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Ein Sprung ins kühle Nass vor der Arbeit, nach Feierband noch ein paar Bahnen schwimmen: Was in der Wernigeröder Schwimmhalle möglich ist, lassen die Öffnungszeiten des Waldhofbads in der Harz-Stadt nicht zu. Das sorgt für Kritik.