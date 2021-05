Sturm in Magdeburg - Baum fällt auf zwei Autos

Bei einem Sturm ist in Magdeburg am Dienstagnachmittag ein Baum auf eine Straße gestürzt. Zwei fahrende Autos wurden getroffen.

Bei einem Sturm fiel in Magdeburg ein Baum auf zwei Autos.

Magdeburg. Schreck in Magdeburg: Während des Sturms am 4. Mai 2021 fiel gegen 15.30 Uhr in der Ebendorfer Chaussee plötzlich eine Pappel um. Zwei fahrende Autos wurden von dem Baum getroffen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Straße war nicht mehr passierbar.

Der Baum zerstörte auch ein großes Werbeplakat. Die Feuerwehr räumte den Baum zur Seite und zersägte ihn. Anschließend wurde die Straße wieder freigegeben.