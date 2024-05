Die 21. Ausgabe des Volkslaufs in Magdeburg-Sudenburg steigt am 15. Juni. Die Anmeldung für Läufer ist bereits offen. Doch es werden zugleich noch Helfer gesucht.

Sudenburg-Lauf in Magdeburg braucht noch Helfer

Sie engagieren sich für den Sudenburg-Lauf in Magdeburg.

Magdeburg - Der Sudenburg-Lauf gehört zu den beliebtesten Volksläufen in Magdeburg. Knapp 800 Teilnehmer waren zuletzt mit dabei. Nicht ohne Grund trägt er den Beinamen „Lauf mit dem Lächeln“.

Idealerweise sollen die Läufer nicht nur mit einem Lächeln auf dem Gesicht starten sondern ebenso freudestrahlend über die Ziellinie laufen. Der Sudenburg-Lauf wird inzwischen nun seit mehr als zwei Jahrzehnten ausgetragen. Doch für diese Ausgabe gibt es eine Neuerung.

Die langjährigen Laufmacher Sabine und Ralf Zander haben das Zepter abgeben. Nurmehr sind Doreen Kraska und Markus Harzer – beide selbst begeisterte Läufer – als Hauptorganisatoren aktiv. Tatkräftige Unterstützung kommt vom Freizeitsportverein „Sudenburg bewegt“.

Zuerst starten die Kinder

Die Vorbereitung für die diesjährige Austragung am 15. Juni laufen auf Hochtouren. Startpunkt ist an der Halberstädter Straße/Ecke Heidestraße.

Wie aus den Vorjahren bekannt, sind die ersten Läufe für den Nachwuchs gedacht. Um 9.30 Uhr starten die Kinder bis 6 Jahren über 400 Meter. Um 9.45 Uhr sind dann die Kinder von 6 bis 9 Jahren auf einer Strecke über 1 Kilometer gefordert.

Ab 10 Uhr sind die Erwachsenen dran. Es gibt einen 4,4 Kilometer langen Lauf und einen 11 Kilometer langen Lauf. Dafür muss der 2,2 Kilometer lange Rundkurs durch Sudenburg zwei-, beziehungsweise fünfmal absolviert werden.

Bisher gut 200 Anmeldungen

Die Ausschreibung für den Lauf ist inzwischen veröffentlicht. Die Genehmigung liegt vor. Interessierte Läufer können sich bis zum 9. Juni auf der neu gestalteten Internetseite sudenburglauf.de anmelden.

Dort finden sich auch noch weiterführende Informationen zur Veranstaltung. Bisher gebe es gut 200 Anmeldungen, so Kraska.

Für die eigentliche Durchführung des Sudenburg-Laufs am 15. Juni werden derweil noch freiwillige Helfer gesucht. Es geht um verschiedene Aufgaben – von Aufbau, über die Ausgabe der Startnummern und Betreuung der Läufer bis hin zum Abbau.

„Aktuell haben wir 20 Helfer, wir bräuchten aber 30“, so die Laufmacherin. Wer Lust hat, bei der Veranstaltung mitzuhelfen, kann sich per E-Mail an info@sudenburg-lauf.de melden.