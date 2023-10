Magdeburg (vs) - Die Freude war groß, als vor einigen Tagen im Magdeburger Zoo ein kleines Spitzmaulnashorn geboren wurde. Nach Meldung des Zoos hatte und mehr als 15 Monaten Tragzeit hatte die Nashornkuh Malaika am 8. Oktober ein gesundes Nashornkalb zur Welt gebracht.

Seitdem stand eine entscheidende Frage im Raum: Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Nun ist die Frage geklärt. Bei dem Nashorn-Baby handelt es sich um ein Weibchen. "Diese aufregende Neuigkeit verspricht eine hoffnungsvolle Zukunft für die bedrohte Nashornart", heißt es von Seiten des Zoos.

Nashorn-Baby im Zoo Magdeburg: Kälbchen ist ein Mädchen

"Die Geburt eines weiblichen Nashorns in unserem Zoo ist ein wahrhaftiger Grund zur Freude und zur Feier. Malaika hat sich als fürsorgliche Mutter erwiesen, und das Nashornkalb entwickelt sich hervorragend", so Zoogeschäftsführer Dirk Wilke.

In den kommenden Tagen werde das Nashornmädchen seine ersten Schritte in der Schauanlage im Haus unternehmen, kündigt das Presseteam des Zoos an. Das Nashorn-Kälbchen ist das deutschlandweit erste deutsche Spitzmaul-Nashörnchen in diesem Jahr.