Tierische Sensation im Magdeburger Zoo: Am Sonntag ist ein Spitzmaulnashorn-Baby geboren worden. Es ist deutschlandweit das erste in diesem Jahr.

Magdeburg - vs

Am Sonntag (8. Oktober 2023) um 5 Uhr ist im Zoo Magdeburg das erste Spitzmaulnashorn in Deutschland 2023 geboren worden. In Europa gab es bisher nur zwei Spitzmaulnashorn-Geburten - in Frankreich und Tschechien. Das Magdeburger Jungtier hat bereits bei der Mutter Malaika getrunken. Beide sind wohlauf.

„Das ungeduldige Warten und Tage zählen des gesamten Zooteams wurde am Morgen um 5 Uhr beendet. Endlich: Nach über 15 Monaten Trächtigkeit hat die Magdeburger Nashornkuh Malaika ein gesundes Nashornkälbchen zur Welt gebracht! Malaika und ihr Nachwuchs sind wohlauf,“ freut sich Zoogeschäftsführer Dirk Wilke.

Spitzmaulnashorn Malaika mit ihrem Nachwuchs im Zoo Magdeburg. Foto: Zoo Magdeburg

„Jetzt steht der Aufbau einer engen Mutter-Kind-Beziehung im Vordergrund. Das Jungtier hat bereits getrunken. Malaika und ihrem Jungtier geht es gut“, erklärt die Revierleiterin Katharina Ruhs. Der Zoo Magdeburg wird rechtzeitig informieren, wenn es die Zoologen und Tierärzte für gefahrlos halten, dass Mutter Malaika mit ihrer Tochter im Schaubereich des Nashornhauses bestaunt werden können von den Medienvertretern und den Zoobesuchern. Das Zooteam versichert, dass das Nashornkälbchen dann auch noch so niedlich aussieht, wie am ersten Tag.