Ein Supermarkt in Magdeburg hat ab sofort wegen Umbau geschlossen. Der Betreiber hat aber bereits bekanntgegeben, ab wann dort wieder eingekauft werden kann.

Supermarkt in Magdeburg wegen Umbau geschlossen - dann geht es weiter

Magdeburg - Der Supermarkt in der Magdeburger Ziolkowskistraße hat ab sofort geschlossen. Die Einzelhandelskette Netto Marken-Discount als Betreiberin wird in der Filiale im Norden des Stadtteils Neustädter See Umbaumaßnahmen durchführen. Wie genau diese aussehen, ist unklar.

Auf Volksstimme-Nachfrage zu den Gründen für den Umbau in dem noch nicht allzu alten Gebäude gab es bislang keine Antwort.

Termin für Wiedereröffnung von Netto-Markt in Magdeburg steht bereits fest

Feststeht aber, dass die Kunden des Marktes nicht lange auf das Einkaufen verzichten müssen. Das Unternehmen hat bereits den Wiedereröffnungstermin angekündigt. Demnach soll die Filiale schon am Dienstag, 12. März 2024, wieder ihre Türen öffnen, wie es in einer Mitteilung von Netto Marken-Discount heißt.

Mit rund 780 Quadratmeter Verkaufsfläche zählt der Supermarkt zu einem kleineren Vertreter seiner Art. Ein sogenannter Vollsortimenter hat üblicherweise bis zu 2.000 Quadratmeter. 5.000 Artikel aus dem Lebensmittel- und Drogeriebereich werden angeboten, teilt das Unternehmen mit.

Zum Gelände gehört außerdem ein Parkplatz mit 70 Stellplätzen.