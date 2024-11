In einem Pilotprojekt soll in Magdeburg - so der Rat zustimmt - ein Bürgersteig neu gestaltet. Das gibt es nicht zum kleinen Preis.

Magdeburg - Die Doppelkreuzung mit zwei Fahrbahnen derGoethestraße dies- und jenseits der Schrote mit Annastraße und Immermannstraße soll neu gestaltet werden. Es geht darum, Falschparkern den Raum für ihr sündiges Verhalten zu nehmen. Dazu sollen – wie die Volksstimme berichtete – die Fußwege auf der Schrotebrücke und am Rand der Einmündungen verbreitert werden. Die Obere Verkehrsbehörde hatte die Idee, gesperrte Flächen zu markieren und Fahrrad-Anlehnbügel aufzustellen, abgelehnt. So der Stadtrat zustimmt, könnten ab 2027 rund 380.000 Euro in das Vorhaben fließen. Das ist viel Holz, wenn man in Zeiten eines millionenschweren Haushaltslochs bedenkt: Es geht um ein paar Meter Fußweg. Für die Summe könnte man auch ein Einfamilienhaus bauen. Warum ist das so teuer?