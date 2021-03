Die Hygienefachkraft Andrea Hünecke und die Hygiene-Ärztin Irit Nachtigall berichten von den Herausforderungen der Pandemie.

Burg l Hat die Corona-Pandemie die Arbeit von Hygiene-Personal in Krankenhäusern verändert? „Ganz gewaltig“, fasst Hygiene-Fachkraft Andrea Hünecke aus der Burger Klinik zusammen. Hygiene-Ärztin Irit Nachtigall stimmt ihr zu: „Die Arbeit hat sich komplett verändert.“ Während sie beispielsweise sonst Schulungen rund um das Thema Vermeidung von Infektionen, Desinfektion oder Schutzausrüstung geben, steht nun das Coronavirus im Vordergrund. Keine leichte Aufgabe. „Wir sind ja praktisch rund um die Uhr Ansprechpartnerinnen für die Kollegen, besonders am Anfang gab es so viele Fragen, da war es praktisch nicht möglich, der normalen Arbeitsroutine nachzugehen“, erinnert sich Andrea Hünecke. Irit Nachtigall fügt an, dass ihre Arbeit auch nicht immer auf viel Gegenliebe stößt: „Die Kollegen fühlen sich manchmal kontrolliert und gegängelt, denn Hygiene-Fachkräfte gucken schon sehr genau hin, was die Umsetzung von Maßnahmen angeht. Für manche Menschen ist es eben nicht leicht, Kritik anzunehmen und umzusetzen.“



Aber die strenge Einhaltung der Regeln sei wichtig. „Es geht ja darum, Leid zu ersparen. Wenn sich jemand im Krankenhaus infiziert, dann zieht das sehr viel Aufwand und Pflege nach sich und dem Krankenhaus kostet das auch wiederum Geld“, ergänzt die Hygiene-Ärztin. „Das Tückische an Erregern ist ja, dass man sie nicht sieht, also nicht vor Augen hat. Deswegen ist es wichtig, die Mitarbeiter immer wieder zu schulen und an Hygieneregeln zu erinnern. Steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein.“ Sie verdeutlicht aber auch, dass nicht alle Klinikmitarbeiter die beständigen Schulungen und Kontrollen als Bevormundung ansehen würden: „Viele Mitarbeiter sind auch dankbar für die Tipps, dass vielleicht eine weitere Handdesinfektion angebracht gewesen wäre.“ Auch die Schutzkleidung ist eine Herausforderung. „Es geht nicht nur darum, sie fachgerecht anzuziehen, sondern auch, sie so auszuziehen, dass man sich nicht infiziert“, erklärt sie.



Seitdem Corona in Deutschland Einzug erhalten hat, hat das Hygiene-Personal kaum eine ruhige Minute. „Ich habe oft sehr lange gearbeitet, einfach weil so viel Klärungsbedarf war. Hinzu kam die Kooperation mit dem Gesundheitsamt. Es waren so viele gravierende Veränderungen, eben weil das ein komplett neues Virus war, das wir nicht kannten und zunächst nicht einschätzen konnten“, blickt Andrea Hünecke zurück. „Am Anfang waren wir in der Tat Tag und Nacht im Einsatz, die Kollegen hatten Angst und Sorgen. Inzwischen hat sich das etwas beruhigt, es ist fast schon wieder so etwas wie Routine eingezogen und ich habe auch schon wieder Wochenenden, die den Namen verdienen, an denen vielleicht nur noch zwei oder drei Anrufe kommen“, fügt Irit Nachtigall hinzu.



Ständig neue Regeln und Verordnungen

Ständig wird das Krankenhauspersonal mit neuen Verordnungen und Regeln konfrontiert, die dann auch umgesetzt werden müssen. „Da bin ich froh, dass wir sozusagen eine Cluster-Intelligenz haben. Einmal in der Woche kommt der große Krisenstab der Helios-Klinik zusammen, in der alle Neuerungen besprochen werden und wir dann sehen, ob wir etwas ändern müssen. “, so Irit Nachtigall.



Eine große Herausforderung sei die Pandemie für beide dennoch weiterhin: „Ich merke, dass die Leute inzwischen einfach müde geworden sind, was das Thema angeht. Jetzt kommt auch bald der Frühling, die Menschen wollen raus und sie haben doch schon so lange durchgehalten“, gibt Irit Nachtigall zu bedenken. Andrea Hünecke stimmt ihr zu: „Die Menschen leben schon so lange in Isolation, aber wir müssen die Regeln ja trotzdem einhalten.“



Keine Besucher erlaubt

In den Kliniken sind die Patienten auch deutlich isolierter als sonst. Besuche sind nicht erlaubt. „Ich würde sagen, zu 90 Prozent wird das von den Patienten und Angehörigen auch problemlos akzeptiert und stößt auf Verständnis. Es macht natürlich Umstände, gerade bei Notfällen müssen die Angehörigen ja dann einen Weg finden, die Sachen des Patienten diesem zukommen zu lassen und manche haben Sorge, ob die dann auch wirklich ankommen, wenn sie diese an der Rezeption abgegeben haben“, erläutert Hünecke. Immerhin hätten die Patienten die Möglichkeit über das Telefon Kontakt zu den Angehörigen zu halten. In Palliativ-Situationen seien auch Ausnahmen möglich, sodass Angehörige dann trotzdem kommen können. Wann Besuche wieder möglich sind, kann Irit Nachtigall nicht sagen: „Dazu kann ich keine Prognose abgeben, denn immer, wenn ich solche Vermutungen angestellt habe, musste ich diese letztendlich wieder über den Haufen werfen.“



Doch nicht nur das Besuchsverbot kann manchmal auf Unverständnis stoßen, auch die Maskenpflicht in der Klinik kann zu einem Streitthema werden. „Inzwischen haben wir aber nur noch ganz selten Menschen, die sich darüber echauffieren und noch seltener kommt es vor, dass das Tragen einer Maske verweigert wird“, so Irit Nachtigall. Um das Personal zu entlasten, entsprechende Verweigerer an die Pflicht zu erinnern, wurden im Eingangsbereich und in der Notfallambulanz Masken-Scanner aufgestellt. „Diese scannen das Gesicht der Person, ohne Aufnahmen zu speichern und bedanken sich, wenn eine Maske getragen wird, beziehungsweise erinnern die Person daran, eine aufzusetzen, sodass die Kollegen das nicht machen müssen“, erklärt die Hygiene-Ärztin.



Guter Zusammenhalt trotz Corona

Trotz der Herausforderungen und Schwierigkeiten, die Corona mit sich gebracht hat, sind sich beide aber einig, dass sie meist guten Zusammenhalt erlebt haben: „Wir haben eben versucht, das Beste aus der Situation zu machen.“