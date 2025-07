In Magdeburg wird an einem Ort schottische Tradition und Tauchen vereint. Auch das kleinste schottische Pub mit nur neun Quadratmetern befindet sich dort. Bei einem Fest sollen jetzt alle Leidenschaften für Besucher zugänglich werden.

Magdeburg. - Tauchen lernen, Dudelsack spielen, schottisches Bier trinken und Linedance üben: In Magdeburg wird das an einem Ort vereint. Was das Fest in der Nähe des Salbker Sees zu bieten hat.