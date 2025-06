Magdeburg. - Magdeburg lebt! Unter diesem Motto feiert die Stadt am Pfingstwochenende 2025 ihr Stadtfest. Besucher können sich auf bekannte deutsche Stars freuen. Unter anderem sind Oli P. (Flugzeuge im Bauch) und Stephen Dürr (Kampf der Realitystars) live auf der Bühne zu erleben.

Tausende Menschen werden an den vier Tagen bis Pfingstmontag erwartet. Bei freiem Eintritt können sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm. Ohne, dass dabei vergessen wird, was vor fast einem halben Jahr auf dem Alten Markt passiert ist. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm.

Hohe Sicherheit für Magdeburger Stadtfest zu Pfingsten

Genau deshalb soll das Motto auch „Magdeburg lebt!“ heißen, sagt Veranstalter Florian Seidel. „Wir wollen zeigen, dass es vorwärts geht.“ Und wenn die Magdeburger eines können, dann sei es, dass sie immer wieder aufstehen können. Das hätten sie nach der „Magdeburgisierung“ 1631 gezeigt, als die Stadt beinahe komplett ausgelöscht wurde. Aber auch nach der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg am 16. Januar 1945, als große Teile der Stadt in Schutt und Asche lagen. Dass es auch nach dem schrecklichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt weitergehen wird, davon ist Seidel überzeugt.

Beim Stadtfest Magdeburg 2024 war Marc Terenzi Topact. Auch in diesem Jahr werden bekannte Künstler erwartet. Foto: Elbecon Event & Concert GmbH

Denn: Dass die Magdeburger wieder feiern wollen, habe er in unzähligen Gesprächen erfahren. Das geht auch Jörg Schubert so, der von Beginn an Veranstaltungsleiter beim Stadtfest ist. In diesem Jahr wird die 29. Auflage gefeiert.

Mit dabei ist auch Ulf Steinforth. Nicht nur mit seinem Bierstand, sondern auch mit Manpower. „Wir wollen sagen: Magdeburg lebt, Magdeburg ist da!“ Da ist sich das Trio auch einig. Der Herzschlag der Stadt soll direkt zur Eröffnung am 6. Juni um 21 Uhr weithin zu hören sein, wenn mit Pauken, Trommeln oder den Händen ein lautstarkes Lebenszeichen gegeben wird. Jeder ist aufgerufen, mitzumachen. Danach gehe die Party dann so richtig los. Hier ein Überblick auf die Highlights:

Stadtfest-Programm in Magdeburg am Freitag, 6. Juni 2025

Beginn ist 15 Uhr mit Musik vom Band. Auch die Stände haben geöffnet genau wie die Fahrgeschäfte. Nach dem „Herzschlag“ um 21 Uhr soll das Fassbier vor der Hauptbühne am Alten Rathaus angestochen werden, bevor die Partyband „Atemlos“ für Livemusik sorgt.

Stadtfest-Programm am Samstag, 7. Juni: Stephen Dürr kommt

Gäste sind ab 11 Uhr willkommen. Um 12 Uhr beginnt dann eine Kinderparty. Den ganzen Tag über gibt es Musik auf den Bühnen. Die Hauptbühne steht vor dem Alten Rathaus. Hier wird ab 21 Uhr Stephen Dürr erwartet. Der Schauspieler ist Soap-Fans sicher noch aus „Unter uns“ bekannt. Aktuell ist er in dem Reality-Format „Kampf der Reality-Stars“ zu erleben. Während er im TV polarisiert, will er in Magdeburg mit der 90er und 2000-er Partyshow für Stimmung sorgen. Als Special Guest wird Rick Arena erwartet. Um 23 Uhr beginnt dann die Mega-Malle-Partynacht.

Stadtfest-Programm am Sonntag, 8. Juni: Oli P. auf der Bühne

Der Pfingstsonntag läuft nach der heißen Partynacht etwas ruhiger an. Um 12 Uhr beginnt ein Gottesdienst zum Attentat. Die Coverband Stürmer Deluxe entern ab 20 Uhr die Hauptbühne. Dort wird als Höhepunkt des Abends gegen 23 Uhr zur großen Ü-30-Party Oli P. erwartet. Der Schauspieler und Sänger ist bekannt geworden in der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und hatte als Sänger einen Mega-Hit mit „Flugzeuge im Bauch“.

Stadtfest-Programm am Montag, 9. Juni 2025

Die Moderatorin und Sängerin Antje Klann gestaltet die Mittagszeit mit ihrer Show „Die Chance“, die um 11 Uhr beginnt. Blasmusik erklingt ab 13 Uhr. Den Abbinder macht die Partyband The Beefees aus Leipzig, die ab 17.45 Uhr auf der Bühne steht.