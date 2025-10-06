Uni und Hochschule starten ins Wintersemester Tausende neue Leute für Magdeburg
Mit ihren Immatrikulationen starten die Uni (6. Oktober, 10.30 Uhr, Opernhaus) und Hochschule (7. Oktober, 10 Uhr, Seebühne Elbauenpark) ins neue Wintersemester. Warum der Studienstart auch für Nichtstudenten wichtig ist.
Magdeburg - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und die Hochschule Magdeburg-Stendal starten in dieser Woche in ihre Wintersemester. Was mit dem Studienstart verbunden ist und warum auch Nichtstudenten sich über den Semesterauftakt freuen können, hat die Volksstimme mit überraschenden Fakten zusammengestellt: