Das Technikmuseum Magdeburg freut sich über so viele Gäste wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig steht das Depot unter Wasser und wertvolle Kulturgüter gehen verloren. Doch es gibt Pläne für einen Neubau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - So viele Menschen wie seit Jahren nicht mehr haben 2023 das Technikmuseum Magdeburg besucht. Rund 17.700 Besucher konnten in der ehemaligen Sket-Werkshalle in der Dodendorfer Straße 65 begrüßt werden.