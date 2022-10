Technikmuseum Magdeburg: Dreschmaschine von Buckau-Wolf soll restauriert werden

Nach langer Schließzeit steht das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße in Magdeburg kurz vor der Wiedereröffnung. In der Werkstatt wartet ein Buckauer Original auf Restaurierung.

Magdeburg - Die ehemalige Maschinenfabrik von Rudolf Ernst Wolf in Buckau ist in erster Linie mit der Produktion von Lokomobilen - bewegliche Dampfmaschinen - in Erscheinung getreten. Was dagegen weniger bekannt ist: In einer neu gebauten Fabrik in Salbke wurden ab 1907 auch Dreschmaschinen und Strohpressen produziert. Eine davon steht seit kurzem in der Werkstatt vom Technikmuseum und wartet auf Restaurierung.