Ideenwettbewerb Technikmuseum Magdeburg: Studenten entwerfen Empfangsgebäude

Elf Entwürfe für ein neues Eingangsgebäude am Technikmuseum in Magdeburg sind vor Ort präsentiert worden. Studenten haben sie gestaltet. Gewonnen hat ein Vorschlag, der sehr an die Industriekultur anschließt.