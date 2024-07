Die Idee ist nicht neu, kommt in Zeiten klammer Kassen aber wieder auf. Die These: Durch das Limit müssten die Brücken nicht mit Rückhaltesystemen ausgestattet werden. Wie langwierig das ist, zeigt eine aktuelle Baustelle auf.

Magdeburg. - Die Brücken auf dem Magdeburger Ring haben im Schnitt ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel. Den heutigen Anforderungen und dem immens gestiegenen Verkehr sind sie längst nicht mehr gewachsen. Doch wie schwierig die Instandsetzung ist, zeigt sich aktuell an der Baustelle oberhalb der Halberstädter Straße und der Hellestraße. Dort sollte ursprünglich bis Ende 2023 ein neues Fahrzeugrückhaltesystem – also neue Leitplanken – installiert worden sein. Doch die Arbeiten dauern immer noch an. Ob der derzeit angegebene Fertigstellungstermin Ende September gehalten werden kann, ist fraglich. Da wird erneut die Idee ins Spiel gebracht, das Tempo zu drosseln. Aber kann das die Lösung sein?