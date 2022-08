Termin für Espitas-Eröffnung in Stadtfeld-Ost steht

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. „Espitas“ möchte noch in diesem Herbst sein neues Restaurant in Magdeburg eröffnen. Inzwischen steht nun auch der Eröffnungstermin fest, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt.

Magdeburg - Die knallig gelbe Farbe und der Wasserturm lassen es schon erahnen. An der Albert-Vater-Straße in Magdeburg entsteht mexikanisches Flair. Die Restaurantkette „Espitas“ befindet sich in den Vorbereitungen für die Eröffnung des Restaurants an einer der am meisten befahrenen Magistralen der Stadt Magdeburg. Der Termin für die Eröffnung steht jetzt auch fest.