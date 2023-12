In wenigen Tagen nehmen die Magdeburger Verkehrsbetriebe die noch fehlende Haltestelle am Hauptbahnhof in Betrieb. Obendrein gibt es neue Namen für zwei Stationen.

Termine für fehlende Haltestelle am Kölner Platz in Magdeburg stehen

Magdeburg - Bereits seit August vergangenen Jahres halten unter den Bahnhofsbrücken die Straßenbahnen in Richtung Stadtfeld. Doch in der Gegenrichtung rollten die Bahnen am Kölner Platz vorbei. Damit ist es in Kürze vorbei. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben einen Fahrplan für die Inbetriebnahme der letzten noch nicht genutzten Haltestelle vorgelegt. Zudem werden die Namen von zwei Haltestellen ein paar Tage später verändert.