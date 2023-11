In Vorbereitung auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden am Donnerstagabend Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Mit Video: Tonnenschwere Betonsperren für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Die sogenannten Nizzasperren sichern ab 27. November wieder den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ab dessen Eröffnung. Foto:

Magdeburg - Jedes Jahr aufs Neue wird die Vorweihnachtszeit von einer latenten Angst vor möglichen terroristischen Bedrohungen überschattet. Als Reaktion darauf begannen Arbeiter gegen 19 Uhr damit, tonnenschwere Betonsperren entlang der Jakobstraße und der Ernst-Reuter-Allee zu positionieren.

Betonsperren sollen Weihnachtsmarkt-Besucher in Magdeburg vor terroristischen Bedrohungen schützen. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Bernd Stiasny)

Etwa 140 dieser Sperren, auch als "Legosteine" bezeichnet, wurden mithilfe von Gabelstaplern aufgestellt und sollen den Weihnachtsmarkt vor potenziellen Gefahren schützen und um ein mögliches Einfahren von Fahrzeugen in Menschenmengen zu verhindern. Um diese Blockade zusätzlich zu sichern, werden diese miteinander durch Stahlseile verbunden.

Die auch als "Lego-Steine" bekannten Poller wiegen jeweils zwei Tonnen. Foto: Thomas Schulz

Dieses Sicherheitsprotokoll wird in vielen deutschen Städten während der Weihnachtszeit angewandt, um die Märkte vor terroristischen Bedrohungen zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahme hat ihre Ursprünge im Jahr 2016, als nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz erstmals Nizzasperren in Deutschland eingesetzt wurden. Hier erstrahlen die Betonsperren nun im festlichen Rot und Grün – eine sichtbare Veränderung, die auch auf die gestiegene Aktualität des Themas zurückzuführen ist.

Die Arbeiten dauerten mehr als fünf Stunden, bis die Sperren an ihrem vorgesehenen Platz standen. Jeder der Betonblöcke wiegt zwei Tonnen und ihre Installation markiert den Beginn der umfassenden Sicherheitsvorkehrungen rund um den Weihnachtsmarkt.

Die Nizzasperren sollen in Magdeburg die Sicherheit der Weihnachtsmarkt-Besucher ab seiner Eröffnung am 27. November gewährleisten. Foto: Thomas Schulz

Die Nizzasperren sollen nicht nur ein physisches Hindernis für mögliche Angreifer darstellen, sondern auch ein Symbol der Entschlossenheit und des gemeinsamen Engagements für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger während der festlichen Saison.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am 27. November eröffnet.