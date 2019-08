Wie beliebt ist die Magdeburger MDCC-Arena? Laut einem Test kommt das Stadion bundesweit auf Platz 16, das Stadion in Halle auf Platz 28.

Magdeburg l In welche Fußballstadien gehen Fans besonders gern? Dieser Frage ging das Portal testberichte.de nach. Ergebnis: Die MDCC-Arena in Magdeburg landete auf Platz 16 von insgesamt 55 bewerteten Stadien. Der Erdgas-Sportpark in Halle auf Platz 28.

Für den Test wurden laut dem Portal 240.000 Online-Rezensionen ausgewertet und Bewertungssterne bzw. Punkte vergeben. Möglich waren 5 Sterne. Das Magdeburger Stadion erhielt durchschnittlich 4,5 Punkte, das Stadion in Halle 4,4.

Dortmund ist Gewinner

Der Gewinner ist der Signal-Iduna-Park. Hier läuft Borussia Dortmund auf. Es ist das größte Fußballstadion in Deutschland. Laut testberichte.de schätzen die Zuschauer "besonders die Gänsehautatmosphäre dank der gelben Wand sowie die Stadion-Tour, aber auch die Sauberkeit der sanitären Anlagen, das freundliche Personal und die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln."

Ganz unten in der Zuschauergunst liegt die Flyeralarm Arena in Würzburg. Sie wurde mit durchschnittlich 3,8 Sternen bewertet. "Im Heimstadion der Würzburger Kickers ärgern sich Besucher über zu lange Schlange insbesondere vor den Getränkeständen in der ihrer Ansicht nach sanierungsbedürftigen und nicht überdachten 'Bruchbude'", heißt es in der Mitteilung.

Untersucht wurden alle Stadien der ersten, zweiten und dritten Fußball-Bundesliga der Männer. Grundlage der Auswertungen waren alle verfügbaren Google-Rezensionen, so testberichte.de. Für die zwei Stadien in Sachsen-Anhalt wurden knapp 4000 Online-Rezensionen ausgewertet. Tag der Datenerhebung war der 7. August 2019.