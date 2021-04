Testzentrum in Magdeburger City wird überlaufen

Die Reihe der Wartenden am Testzentrum, das im Allee-Center von einem Geschäft für Kunden eingerichtet war, reichte am Sonnabend in der Spitze bis weit über die Brunnenanlage hinaus. Die Wartezeit betrug mitunter über 30 Minuten.

Magdeburg

Ruhig geht es in den Einkaufszentren der Innenstadt am Sonnabend zu. Mitarbeiter in den Geschäften begrüßen Besucher freundlich im Eingangsbereich der Läden und fragen nach einem negativen Corona-Test. Dieser ist ab sofort bei einem Inzidenzwert von 100 bis 150 vorzuweisen, um unter anderem Friseure, Bekleidungs- und Schuhgeschäfte und Baumärkte aufsuchen zu können. Ein Problem, wie sich am Tag 1 des Bundes-Notbremse-Gesetzes zeigt. „Es gibt im Innenstadtbereich lediglich nahe des Hasselbachplatzes und im Außenbereich des Allee-Centers jeweils ein Testzentrum – und die sind überlaufen“, verweist Arno Frommhagen als Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt auf die lange Reihe der Menschen, die sich in der Goldschmiedebrücke in die Warteschlange einreihen, um sich testen zu lassen.

Keine Testmöglichkeit im City Carré

Unglücklich nennt Frommhaben dabei die Tatsache, dass das vom Universitätsklinikum im Iba-Shop gleich ums Eck eingerichtete Testzentrum „ausgerechnet zum Start der neuen Bestimmungen geschlossen ist“. Mit Blick auf Testmöglichkeiten, die nun vorgehalten werden sollten, um Kunden in den Geschäften empfangen zu können, „sind wir sehr froh, dass Sinn Leffers bundesweit in den Geschäften auf das Coronavirus testet und damit auch hier im Außenbereich des Allee-Centers die Möglichkeit dazu bestand“, sagt Centermanagerin Petra Kann. Davon profitieren auch die anderen Händler im Einkaufszentrum. Wenige Hundert Meter weiter im City Carré gibt es am Sonnabend keine Testmöglichkeit. „Aber wir arbeiten daran“, heißt es von einer Mitarbeiterin am Servicepunkt.

Tagesaktueller Test als Eintrittskarte

Zwar weisen zahlreiche Schilder an den Geschäften auf die neuen Vorgaben für den Zutritt hin, wirklich angekommen scheinen sie noch nicht. „Ich habe doch meinen Selbsttest dabei, sehen Sie“, versucht es so mancher Kunde. Doch für einen Einlass ist ein dokumentiertes, negatives Testergebnis vorzuweisen. „Ich dachte, mein Impfausweis reicht“, sagt Regina Pagel. Sie ist bereits mit einem Impfstoff versorgt, hat zwei Spritzen bekommen. Derzeit müssen aber auch Geimpfte einen tagesaktuellen Test vorweisen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, dass diese Regelung schon bald geändert werden könnte. „Ich freue mich, noch ein paar Stunden shoppen gehen zu können“, so Regina Pagel, nachdem sie ihre Testbescheinigung erhalten hat. Nur wenige Besucher brechen ihren Einkaufsbummel ab, weil sie sich dazu testen lassen müssen, wie sich während der zweistündigen Reportage der Volksstimme zeigt. „Wir sind jedem dankbar, der sich nicht abschrecken lässt und die Zeit auf sich nimmt“, sagt Arno Frommhagen.

Keine Zeit von der Politik bekommen

Dass das Modell „Test and meet“ (deutsch: testen und einkaufen) für Kunden wegen der Testvorlage sehr aufwendig ist, daran wird sich so schnell nichts ändern. „Leider ist es so, dass bei Click and meet bereits kaum ein Händler schwarze Zahlen geschrieben hat“, sagt Petra Kann. Das Center und die IG Innenstadt wollen auf dem Platz, der für die Eisbahn genutzt wird, sowie im Bereich vom Hundertwasserhaus/Leiterstraße, in Höhe des Domviertels sowie am Katharinenturm in dieser Woche Testzentren einrichten, die dann ab der zweiten Wochenhälfte genutzt werden können. Gespräche dazu laufen. „Wir hätten gern mehr Zeit gehabt, uns auf die neuen Bestimmungen einzustellen – das Infektionsschutzgesetz wurde gestern beschlossen. Dabei ist der Handel kein Infektionstreiber“, so Petra Kann.

Am Freitag zeigte sich der Bedarf an Testmöglichkeiten – Termine im Internet für den Florapark etwa waren ausgebucht. Auch im Einkaufszentrum im Norden bilden sich am Sonnabend zeitweise lange Warteschlangen. An einer Teststation bei Rewe am Kümmelsberg ging es hingegen vergleichsweise ruhig zu. Zum Einkauf in Supermärkten sind auch keine negativen Tests vorzuweisen.