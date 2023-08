Szenenfoto aus der Inszenierung "Hänsel und Gretel". Auch in der neuen Spielzeit am Theater Magdeburg steht das Märchen auf dem Spielplan für den Kinderchor.

Magdeburg - Seit acht Jahren steht die 17-jährige Izabella Kassebaum regelmäßig auf der Bühne des Magdeburger Opernhauses. Sie gehört zu den 25 Kindern und Jugendlichen, die den Magdeburger Opernkinderchor bilden und hat großen Spaß daran, zu singen und zu schauspielen. „Als ich hier angefangen habe, hat sich genau das erfüllt, was ich gesucht habe“, erzählt sie.

„Der Nussknacker“, „Hänsel und Gretel“, „Turandot“, „Freischütz“ und noch einige Stücke mehr stehen schon auf der Liste der Werke, in denen die 17-Jährige mitgewirkt hat. Über ihren Opa sei sie auf den Kinderopernchor aufmerksam geworden. Er habe ein Engagement am Theater. Und gern würde die 17-Jährige auch über den Opernkinderchor hinaus auf der Bühne mitwirken.

Izabella Kassebaum singt seit acht Jahren im Opernchor mit. Foto: Christina Bendigs

Die Proben finden immer mittwochs statt. Dann werden zusammen die Stücke erarbeitet. In den Theaterwerkstätten an der Rogätzer Straße wird später auch szenisch geprobt, zusammen mit dem Regisseur, bis schließlich die erste Aufführung folgt. Ein wenig Aufregung sei dann natürlich auch mit dabei, erzählt Izabella Kassebaum. „Auch wenn wir eine Gruppe sind, muss sich jeder auf sich konzentrieren und aufpassen, dass er das, was wir einstudiert haben, auch umsetzt“, erzählt sie.

Lesen Sie auch:Opernsängerin aus England findet Magdeburg cool und offen

In der neuen Spielzeit stehen zunächst zwei Stücke auf dem Programm, in denen ein Kinderchor mitwirkt. Zum einen „Evita“, zum anderen „Hänsel und Gretel“. Martin Wagner ist Chef des Opernchores und würde sich freuen, wenn sich nach der Corona-Pandemie wieder mehr Kinder entschließen würden, mitzumachen.

Schließlich waren es vor den Lockdowns und Einschnitten mehr als 40 Kinder und Jugendliche, die hier mitgewirkt haben. Sie bekommen eine tolle Möglichkeit für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, erhalten Stimmbildung und eine musikalische Grundbildung. Sogar ein kleines Taschengeld für Probenaufwand und Bühneneinsätze wird im Statistenvertrag vereinbart, berichtet Wagner.

Lesen Sie auch:Aus der Schweiz zum Bühnenchef in Magdeburg

Mitmachen können Kinder ab der ersten Klasse. Sie wachsen dann nach und nach in die Arbeit des Kinderopernchores hinein. Wagners Wunsch ist, dass die Mitglieder des Opernkinderchores auch alle Altersgruppen bedienen. Besonders vorgebildet müssen die Mädchen und Jungen nicht sein. Wer mitmachen möchte, bringt einfach ein Lied mit, das er oder sie gerne singt, und dann wird geschaut, ob die Voraussetzungen für die Mitwirkung im Opernkinderchor gegeben sind.

Theater Magdeburg: Wer will mit auf der Bühne stehen

Die Eltern und Kinder sollten sich aber bewusst sein, dass es vor den Premieren durchaus auch mal Zusatzproben gibt. Er habe jedoch selbst Kinder und achte darauf, dass die Proben nicht zu spät enden, damit die Kinder beides, Schule und Kinderchor, leisten können. Der Chor probt immer mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr. Mitbringen sollten die Kinder Mut, auf der Bühne zu stehen. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an info@ms.magdeburg.de oder chor@theater-magdeburg.de.

Der Opernkinderchor gehört zum Georg-Philipp-Telemann-Konservatorium.