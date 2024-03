Im Magdeburger Schauspielhaus war der Hassel jetzt Thema. Die Bauarbeiten an den Gleise der MVB machen vielen zu schaffen.

Theater um Baustelle der MVB am Hasselbachplatz in Magdeburg

Baustelle Hasselbachplatz in Magdeburg

Magdeburg. - Mit dem „Bürger:Innen-Dinner“ hat das Theater Magdeburg in seinem Schauspielhaus ein Format geschaffen, in dem die Besucher kulinarisch umrahmt miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen und Informationen und Impulse mit nach Hause nehmen können. In der März-Ausgabe der Veranstaltung stand jetzt aus aktuellem Anlass der Hasselbachplatz im Fokus. Konkret: die Baustelle.

Wie das Theater Magdeburg den Hassel im Blick hat

Das Team der Theater-Vermittler hatte das Kasino des Hauses (früher auch als Foyer bekannt) entsprechend gestaltet – mit Modellen der Häuser und einer Speisetafel mit fünf Flügeln, die mit Straßennamen ausgeschildert waren: Breiter Weg, Liebigstraße, Sternstraße, Hallische Straße und Otto-von-Guericke-Straße tauchten hier auf.

„Bürger:Innen-Dinner“ im Schauspielhaus: Musikalische Beiträge gab es von Ali Yazdani. Foto: Martin Rieß

In der Mitte des Tischs drehte eine Modellstraßenbahn ihre Runden, serviert wurden Speisen aus dem Mio Tesoro aus der Liebigstraße und Getränke aus dem Theatercafé. Eingerahmt von Absperrbändern und Leitern hatten die mit Bauhelmen und Warnwesten ausgestatteten Besucher Platz genommen, ließen es sich schmecken, lauschten der Musik, sangen mit Mitgliedern des von Tillmann Staemmler am Klavier begleiteten Tresenchores und gaben beim Quiz ihr Bestes.

Vor allem aber erfuhren sie von Hasselbachplatz-Managerin Marianne Tritz allerhand zur aktuellen Situation auf und um den Hasselbachplatz. Ihre Kernbotschaft: „Der Hassel lebt. Alle Geschäfte und Gastronomen haben geöffnet. Vor diesem Hintergrund gibt es jeden Grund, nach wie vor hierherzukommen“, berichtete sie.

Betrieb in Restaurants und Geschäften am Magdeburger Hasselbachplatz geht weiter

Wenngleich die Gewerbetreibenden rund um die Baustelle massiv unter den Verkehrseinschränkungen leiden. Unter anderem schließt die Delikata-Filiale eine Stunde früher als gewohnt, da sie entlang der langen Baustellenabsperrungen von der einzig noch genutzten Straßenbahnhaltestelle in der Otto-von-Guericke-Straße nur über einen sehr langen Fußweg zu erreichen ist, so dass viele Kunden ausbleiben.

Auch bei den Gastronomen herrscht – wie in der Volksstimme berichtet – nicht die beste Stimmung. Geöffnet haben sie alle, aber manche haben Personal abgebaut, während andere versuchen, ihren Personalbestand zu halten: „Sie wissen, dass es schwierig sein könnte, nach der Krise neue Fachkräfte zu bekommen und unternehmen alles, um die jetzigen nicht entlassen zu müssen“, sagt Marianne Tritz. Und weiter meint sie: „So oder so lohnt es sich also, auf einen Besuch vorbeizuschauen“, wirbt die Hasselbachplatz-Managerin für einen Besuch in ihrem Viertel.

Wie es in Magdeburg am Hasselbachplatz weitergeht

Gespräche hat sie in den vergangenen Wochen unter anderem dazu geführt, ob beispielsweise an einigen Stellen Übergänge über die Baustelle geschaffen werden können. Sie sagt: „Das allerdings ist aus Fragen der Sicherheit einfach nicht machbar.“ Einmal abgesehen von Gefahrenstellen, an denen die Passanten stürzen könnten, geht es um schweres Baugerät und Lkw, die hier unterwegs sind und für die die Wege frei bleiben müssen.

Verdrießen lassen möchte sich die Hassel-Community indes nicht: Bei der „Fête de la musique“ am 21. Juni, der in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, werde man auf jeden Fall mit von der Partie sein. „Wir wollen nach Möglichkeit wieder die Liebigstraße nutzen. Wenn das nicht geht, weichen wir vielleicht in die Einsteinstraße aus“, blickt Hasselbachplatz-Managerin Marianne Tritz auf den Plan zum ersten Tag des Sommers.