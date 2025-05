Magdeburg. - Ein Unfall auf einer Baustelle, ein verschütteter Mensch im Graben oder überall so viel Schlamm, dass kaum noch eine Infrastruktur herrscht. Die neuen Rettungstafeln des Technischen Hilfswerks (THW) sind vielfach einsetzbar. Helfer erklären, wie sie die Magdeburger damit besser retten können.

Die Rettungstafeln werden von der Bergungsgruppe des THW-Ortsverbandes Magdeburg eingesetzt. Diese rettet Menschen und Tiere beispielsweise aus eingestürzten Gebäuden oder Unfallfahrzeugen. Zudem birgt die Bergungsgruppe Gegenstände aus Gefahrenlagen. Um diese Vorgänge zu verbessern, hat der Ortsverband sechs dieser Rettungstafeln organisiert.

Lesen Sie auch:Ehemaliger Standort des Magdeburger THW steht zum Verkauf.

Neues Werkzeug zum Retten der Magdeburger

Besser gesagt: Das THW hat das Material dafür erhalten, gesponsert vom Baumarkt Hornbach, und baut die Tafeln nach und nach selbst. Einen Prototypen gibt es schon, weitere Tafeln sollen folgen, wie Peter Fudel erklärt. Er ist beim THW Magdeburg Schirrmeister, also für die Fahrzeuge zuständig. Die Rettungstafeln könnten nicht nur bei der Bergung behilflich sein. „Sie sind vielseitig einsetzbar. Wenn überall Schlamm ist und es keine Infrastruktur mehr gibt, kann sie auch bloß als saubere Ablage dienen oder man kann jemanden oder etwas darauf transportieren“, sagt Fudel. Die sechs Tafeln hätten etwa einen Materialwert von 1.600 Euro. Verpflichtend seien die Tafeln nicht als Ausstattung für das THW.

Lesen Sie auch: Gala zum „Magdeburger des Jahres 2024“: Einsatzkräfte im Gespräch: So lief für sie der Anschlag auf Weihnachtsmarkt.

Ihren Sitz an der Leipziger Chaussee teilt sich der Ortsverband mit der Regionalstelle. Insgesamt zwölf Fahrzeuge, neun Anhänger und drei Boote stehen dort zur Verfügung. „Das ist in Magdeburg schon unser dritter Sitz, seit der THW 1990 gegründet wurde“, erzählt Fudel. Inzwischen seien sie knapp 140 Mitglieder. „Hier gibt es für jedes Interesse und Talent eine passende Aufgabe“, erklärt Fudel. Es würde immer neue Leute gebraucht werden. „Nicht nur um beim Einsatz herauszufahren, sondern auch in der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit oder in der Küche.“

Passend dazu: Bauen: Mieter statt Militär: Neue Wohnungen entstehen in Magdeburger Kaserne.

THW-Ortsgruppe aus Magdeburg bei großen Einsätzen

Zwar würden viele Studenten sich dort Ehrenamtlich engagieren, jedoch gebe es grundsätzlich beim THW ein reges Kommen und Gehen. Wer denkt, dass das THW täglich im Einsatz ist, irrt. „Es gibt Wochen ohne Einsätze. Dann sind wir trotzdem aktiv. Es gibt Schulungen, Training, Reparaturen“, sagt der 54-jährige Schirrmeister.

Neben kleinen Einsätzen in der Region sind die Magdeburger auch bei großen Einsätzen dabei. „Wir waren beim Waldbrand am Brocken und Hochwassereinsatz im Landkreis Mansfeld-Südharz im Einsatz. Und natürlich im Ahrtal 2021“, erklärt der 20-jährige Hannes Fechter. Er ist beim THW für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und studiert an der Hochschule den Studiengang Sicherheit und Gefahren.

Ehrenamt in Magdeburg

Er stellt aber klar: „Hauptamtlich will ich nicht zum THW.“ Den hauptamtlichen Teil würden nur rund zwei Prozent aller Menschen ausmachen, die beim THW mitwirken, wie Fechter erklärt. Der Rest werde von Ehrenamtlichen gestemmt. Die beiden Männer sowie der Ortsbeauftragte Falk Lepie sind sich einig, dass es auch weiterhin kein Berufs-THW geben soll. Lepie erklärt: „Alle sind hier, weil sie Lust darauf haben. Außerdem bringen die Menschen Berufserfahrung aus ganz anderen Bereichen mit. Das ist ein großer Vorteil.“ So könnte die Besetzung einen Querschnitt durch die Bevölkerung abbilden. Der Frauenanteil liege jedoch nur bei 15 Prozent.