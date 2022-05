Tierischer Gast nahe der Elbe in Magdeburg: Biber zeigt sich am Mückenwirt

In einigen Magdeburger Stadtteilen fühlen sich Biber zuhause. Dazu zählt auch Buckau, wo nun ein Nager am Mückenwirt baden ging.

Magdeburg - Er gilt als sehr scheu und ist nachtaktiv. Biber haben in verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg ihre Spuren wie angenagte Bäume in Ottersleben und Staudämme etwa an der Sülze in Beyendorf-Sohlen hinterlassen. Nun zeigte er sich an anderer Stelle.