Video: Oha, hier schürt ein Biber Angst in Magdeburg

Volksstimme-Leser Uwe Nadolny konnten den Biber in der Sülze bei Sohlen in einem Video festhalten.

Magdeburg - So klein das Tier auch ist, so großen Ärger richtet es an. Seit knapp drei Jahren sorgt ein Biber in der Sülze für den Anstau des Flüsschens und schürt die Sorgen der Anwohner, die eine Überschwemmung von Grundstücken in direkter Ufernähe befürchten. Vor knapp drei Wochen sei das Wasser im Bereich des Wohngebiets Froschgrund (Ortsteil Sohlen) über das Ufer getreten, wie Ortsbürgermeister Niko Zenker (SPD) während der jüngsten Sitzung vom Ortschaftsrat berichtete.