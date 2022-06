Todesurteil über Magdeburger: Trauriger Jahrestag der Hinrichtung

Der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 hatte auch für einen Magdeburger dramatische Folgen. In einem politischen Prozess wurde er damals zum Tod verurteilt.

Carl-Gerhard Winter, Vorsitzender der Vereinigung der Opfer des Stalinismus VOS in Sachsen-Anhalt, und VOS-Mitarbeiterin Evelin Heilmann legten am Gedenkstein in Magdeburg-Nordwest einen Kranz zu Ehren Ernst Jennrichs nieder. Foto: VOS

Magdeburg - Die Geschehnisse rund um den Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR rücken alljährlich am 20. März in Magdeburg noch einmal ganz besonders in Erinnerung. Ein Todesurteil spielt dabei eine große Rolle.