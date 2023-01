Los Angeles/Magdeburg (us) - Der Sänger der einst erfolgreichen Magdeburger Band Tokio Hotel hat offenbar ein Problem. Denn: er traut sich anscheinend einfach nicht, einen Gutschein zum Fallschirmspringen einzulösen. Von seiner Angst spricht Kaulitz in seinem Podcast "Kaulitz-Hills: Senf aus Hollywood", den er mit seinem Bruder Tom Kaulitz betreibt.

Der Grund für die Fallschirm-Abstinenz liegt aber allem Anschein nach nicht in einer ausgeprägten Höhenangst. Vielmehr könne Kaulitz es sich einfach nicht vorstellen, aus einem Flugzeug zu springen. Besonders an einem besonderen Tag.

Kaulitz-Hills: Alleine aus dem Flugzeug springen

Denn am Valentinstag alleine an einem Fallschirm zu baumeln, komme ihm seltsam vor, heißt es in dem beliebten Podcast. Besonders an diesem Tag einsam in die Wolken zu starten und aus einem Flugzeug zu springen, komme für den Sänger nicht in Frage. "Es gibt nichts Traurigeres", so der Tokio Hotel-Frontmann. "Und was machst Du heute so? Ich fahre und springe aus dem Flugzeug alleine", witzelt er weiter.

Allerdings: Bis zum Valentinstag am 14. Februar hat Kaulitz noch drei Wochen Zeit, für einen Fallschirm-Springpartner zu sorgen.