In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sprechen die Tokio-Hotel-Brüder offen wie nie über den Neustädter See in ihrer Heimat Magdeburg. Und: Wovor sie panische Angst hatten.

Warum Bill und Tom Kaulitz Angst vor dem Neustädter See in Magdeburg hatten

Hatten als Kinder Angst vor dem Neustädter See in Magdeburg: die Brüder Tom und Bill Kaulitz.

Magdeburg/Los Angeles. - Tom und Bill Kaulitz (beide 34), Band-Mitglieder von Tokio Hotel, erzählen in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" immer wieder offen über ihre Kindheit in der Region Magdeburg.

In der aktuellen Folge kam raus: Beide hatten als Kinder panische Angst vor dem Neustädter See.

Kaulitz-Brüder hatten Angst vor Neustädter See in Magdeburg

Auf das Thema kommen die beiden Kaulitz-Brüder, nachdem sie sich über sportliche Aktivitäten unterhalten hatten. Beim Wandern haben die beiden demnach noch Spaß, dieser höre allerdings bei Mountainbike-Fahren auf. "Ist mir zu gefährlich. Du kommst ja mit den Schuhen schon kaum runter", stellt Bill unmissverständlich klar.

Auch bei Wassersport sind beide eher skeptisch. Das liegt nach eigenen Aussagen auch am Neustädter See in Magdeburg. Im Alter von ungefähr sechs Jahren hätten beide in der Landeshauptstadt Wasserski ausprobiert. Ein Bekannter ihrer Tante habe sie damals mitgenommen.

"Ich hatte Angst. Wir waren damals viel zu klein. Ich habe immer gedacht, man stößt sich unter Wasser", so Tom in dem Podcast. Zudem sei der See ganz dunkel und kalt gewesen. Auch eine Anleitung habe es nicht wirklich gegeben. "Dann hat der uns einfach auf diese Boards draufgesetzt und hat gesagt: 'Los geht's'", berichtet Tom weiter.

Kaulitz-Brüder über Neustädter See in Magdeburg: Lachen über die Vergangenheit

Aus Angst vor der ersten Kurve sei Tom sogar absichtlich immer wieder beim Start in den See gefallen. "Vielleicht habe ich auch deswegen Angst vor Wasser", fragt sich Bill und teilt die Eindrücke seines Bruders.

Dennoch: Am Ende der Story können beide im Podcast über die Vergangenheit lachen. Es sei einfach eine andere Zeit gewesen, auch im Umgang mit Kindern.