Sie sind nicht nur auf Zustimmung gestoßen: die alten Bänke, die an der Elbe in Magdeburg aufgestellt wurden. Nun sollen sie einen neuen Anstrich erhalten.

Tolle Eigeninitiative: Alte Bänke an der Elbe in Magdeburg bekommen neuen Anstrich

Die alten Bänke, die an der Elbe in Magdeburg aufgestellt wurden, sollen nun in einer gemeinsamen Aktion einen neuen Anstrich erhalten.

Magdeburg. - Neuer Anstrich für alte Bänke: Nachdem die in die Jahre gekommenen Sitzgelegenheiten, die an der Elbe in Magdeburg aufgestellt wurden, auch für Unmut gesorgt haben, sollen nun Restaurierungsarbeiten beginnen. Auch Oberbürgermeisterin Simone Borris will zum Pinsel greifen.

Anfang Juli hatte Stadtrat Marcel Guderjahn an der Elbe in Westerhüsen fünf Bänke aufgestellt, die er vor der Deponie gerettet hatte. Wie er sagt, habe er dafür nicht nur Zustimmung erfahren. „Einige fragten sich, warum keine neuen Bänke angeschafft werden“, erzählt er. Dabei habe er etwas Gutes tun wollen und endlich eine Sitzgelegenheit an der Fähre schaffen wollen.

Streichaktion am 10. August an der Elbe in Magdeburg Westerhüsen

Dass viele immer nur meckern können, wurmt ihn. Hält ihn aber nicht davon ab, seine Aktion „Mach mal Pause“ fortzusetzen. Nun sollen die alten Bänke nicht nur einen neuen Anstrich erhalten. Es gebe auch neues Holz, das Möbeltischler Jens Werner zur Verfügung stelle, freut sich Guderjahn.

„Wir laden alle herzlich ein, am 10. August 2025 von 12 bis 18 Uhr dabei zu sein“, hofft der Initiator auf Menschen, die beim Schleifen und Streichen mit anpacken. Für drei der fünf Bänke werden noch Patenschaften gesucht.

Die Weiße Flotte stelle den Strom kostenlos zur Verfügung. Die Elbhafen GmbH, die 3.000 Wohnungen auf dem Fahlberg-List-Areal entstehen lassen möchte, spende die Farben. Familie Guderjahn sorge zudem für Würstchen und kalte Getränke für die Helfer.

Der Gartenpartei-Stadtrat freut sich, dass auch Oberbürgermeisterin Simone Borris vorbeikommen möchte, um eine eigene Bank zu gestalten.