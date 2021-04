Totenscheine falsch ausgestellt - in Magdeburg gibt es 26 Corona-Tote mehr als bislang in der Statistik erfasst

In Magdeburg sind mehr Menschen an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben als bislang statistisch erfasst.

Magdeburg. „Wir müssen wieder nachjustieren“, erklärte Magdeburgs Amtsarzt Dr. Eike Hennig am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Zum zweiten Mal seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie sind nicht alle Corona-Toten in der Statistik erfasst worden. Ärzte hätten nur unzureichende Meldungen zu Covid-19-Infektionen in Totenscheinen vermerkt. „Wir müssen nun 26 neue Todesfälle hinzuaddieren“, so Hennig. 11 davon stammen aus dem Pflegebereich und aus Altenheimen.

Heißt im Klartext: Statt 97 Corona-Tote (Stand 14. April 2021) sind es bislang mindestens 123 Corona-Todesfälle in Magdeburg. Die Statistik werde in den nächsten Tagen korrigiert.

Ende Januar/Anfang Februar 2021 mussten schon einmal neun Todesfälle in der Magdeburger Corona-Statistik nachgetragen werden. Auch damals war erst beim Abgleichen von Totenscheinen und Corona-Meldungen aufgefallen, dass nicht alle Corona-Toten sofort gemeldet worden waren.