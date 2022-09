Die Festungsanlage Ravelin 2 wird in der Maybachstraße in Magdeburg wieder eröffnet. Sie soll unter anderem ein touristischer Höhepunkt werden. Wir zeigen, ab wann sie wieder besichtigt werden kann.

Die Festungsanlage Ravelin 2 in Magdeburg wird am 14. September nach einer einjährigen Sanierungsphase wiedereröffnet und soll ein Anlaufpunkt für Touristen und Kulturenthusiasten werden. Archivbild:

Magdeburg (vs) - Die Sanierung der Festungsanlage Ravelin 2 in der Maybachstraße soll weitestgehend abgeschlossen sein. In Kürze soll der Bau dann auch wieder eröffnet werden und als touristische Anlaufstelle dienen. Dies teilt die Stadt mit.

Demnach soll die Festung einen Eindruck der Festungs- und Garnisonsgeschichte der Landeshauptstadt vermitteln. "Es entsteht mehr und mehr die Magdeburger Festungsgeschichte zum Anfassen", so ein Sprecher der Stadt. Die offizielle Wiedereröffnung ist offenbar für den 14. September in Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Simone Borris und Staatsminister Rainer Robra geplant.

Insgesamt sollen in das Bauwerk seit September vergangenen Jahres mehr als drei Millionen Euro investiert worden sein, hieß es von Seiten der Stadt. Unter anderem seien Gebäudeteile wie die Doppelkaponniere und die Kehlkasematte in ihren originalen Zustand aus Zeiten der Erbauung gebracht worden. Im Anschluss sei mit rund 2.600 m³ Erde ein historischer Wallstumpf geformt worden.

Geplant seien ständige Ausstellungen zur Festungsgeschichte, wechselnde Sonderausstellungen und die Nutzung der Räume für begleitende kulturelle Veranstaltungen, heißt es.