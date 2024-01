Magdeburg - Mit einer digitalen Befragung wollen Magdeburgs Touristiker jetzt mehr über die Besucher der Stadt erfahren. Die kommunale Tourismusgesellschaft MMKT stellt den Magdeburgern und ihren Gästen Fragen zur Tourismusentwicklung. Die Ergebnisse der Online-Befragung fließen in das Tourismusentwicklungskonzept für die Landeshauptstadt ein. Bis zum 29. Februar läuft die Online-Befragung.

„Die Perspektiven der Gäste und Bevölkerung sind von großer Bedeutung für die künftige Tourismusentwicklung“ so Hardy Puls, Geschäftsführer der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus (MMKT) GmbH. „Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Landeshauptstadt. Da ist es uns wichtig, die unterschiedlichen Erwartungshaltungen zu kennen, Anhaltspunkte zur Optimierung zu erhalten und auch an der Steigerung des Tourismusbewusstseins arbeiten zu können. Die digitale Gäste- und Bevölkerungsbefragung ist ein wesentlicher Baustein in der Entwicklung des künftigen Tourismuskonzepts.“

Im Zentrum der Befragung stehen Themen wie: „Was macht den Tourismus in Magdeburg besonders? Aus welchen Gründen besuchen Gäste die Ottostadt? Wie kann der Tourismus in der Landeshauptstadt im Einklang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen und im Sinne der Nachhaltigkeit gestaltet werden?“

Tourismus in Magdeburg: 2023 mehr Besucher als vor Corona

Der Tourismus in Magdeburg hat in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen, heißt es von der MMKT. Nach den Corona-Jahren konnte die Landeshauptstadt 2023 mehr Gäste als 2019 begrüßen. Um dieses Wachstum auch weiterhin im Ausgleich der ökologischen, ökonomischen und sozialen Interessen zu gestalten und den Bedürfnissen und Belangen der verschiedenen Anspruchsgruppen gerecht zu werden, hat die Stadtverwaltung die Entwicklung eines Tourismuskonzepts in Auftrag gegeben, heißt es. Dabei spiele die Beteiligung der Gäste und der Bevölkerung eine sehr große Rolle. Unter der fachlichen Begleitung des auf Tourismus spezialisierten Beratungsunternehmens Project M soll so ein abgestimmter Fahrplan für eine nachhaltig erfolgreiche Tourismusentwicklung aufgestellt werden. Dessen Fertigstellung ist für den Herbst 2024 geplant.

Parallel zu der jetzt gestarteten Online-Befragung gibt es bereits eine permanente Gästebefragung in der Stadt. An touristischen Punkten wie Hotels, Zoo, Elbauenpark oder im Doppelstockbus für Stadtrundfahrt können Gäste per QR-Code einen Fragebogen ausfüllen. Im vergangenen Jahr wurden so bereits rund 700 Antwortbögen gesammelt, um mehr über die Besucher der Stadt und ihre Zufriedenheit des Besuches zu erfahren. Auch diese Erkenntnisse sollen in das künftige Tourismusentwicklungskonzept einfließen, so Puls.