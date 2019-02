Im Brauhaus Brewckau in Magdeburg. An der Wand hängt der Braustern, das Zunftzeichen der Bra...

Im Brauhaus Brewckau, direkt an der Schönebecker Straße in Magdeburg. Hier gleicht kaum...

Hinten wird gebraut, vorne wird ausgeschenkt im Brauhaus Brewckau in Magdeburg. Foto: Johannes Ve...

Robert Kellermann am Braukessel in seinem Brauhaus Brewckau in Magdeburg. Das Brauen erde ihn, sa...