Zahnschmuck in Magdeburg Trend „Tooth Gems“: Kosten, Haltbarkeit und Tipps vom Profi

Seit einigen Monaten ist Zahnschmuck, auch Tooth Gems genannt, wieder im Trend. Eine Magdeburger Studentin bietet ihn auch in der Landeshauptstadt an und erklärt, was zu beachten ist, was es kostet und welche Motive besonders gefragt sind.