Trickbetrüger zocken Rentner in Magdeburg ab

Ältere Menschen stehen oft im Fokus von Betrügern, zurzeit auch vermehrt in Magdeburg. Mit Telefonanrufen werden sie überrumpelt.

Magdeburg - Zwei aktuelle Betrugsfälle gab es allein in der vergangenen Woche, die bekannt wurden. Am Donnerstag übergab ein 78-jähriger Magdeburger einen unteren fünfstelligen Betrag, nachdem ihm am Telefon eine Geschichte aufgetischt wurde. Nur einen Tag später wurde einem 87-jährige Magdeburger ein hoher vierstelliger Betrag abgenommen. Wie die Täter immer wieder mit ihrer Masche durchkommen: