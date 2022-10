Trio Vocavis begeistert mit Operetten von Emmerich Kálmán

Ein singender Tierarzt, eine singende Krankenschwester und ein Pianist gestalten am 30. Oktober ein Konzert mit Ausschnitten aus Operetten in Magdeburg.

Zu einem musikalischen Nachmittag lädt das Trio Vocavis am 30. Oktober ein.

Magdeburg - Musik war schon immer seine Leidenschaft, sei es nun als singender Tierarzt im Kreis Potsdam oder Farmverwalter in Namibia und schließlich nach seiner Rückkehr nach Deutschland als Ruheständler in Magdeburg. Und so war es nicht verwunderlich, dass sich die Wege von Volker Nakel früher oder später mit denen anderer Musiker aus der Region kreuzen und gemeinsame Projekte entstehen würden.