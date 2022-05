Trockenheit: Grillverbot auf öffentlichen Plätzen in Magdeburg

Wegen der anhaltenden Trockenheit ist auf den öffentlichen Grillwiesen und -plätzen in Magdeburg das Grillen vorübergehend untersagt. Das Verbot gilt bis zu den nächsten ergiebigen Regenfällen.

Magdeburg (vs) - Wegen anhaltend trockener Wiesen in den kommunalen Park- und Grünanlagen verbietet die Stadt Magdeburg vorübergehend das Grillen auf den öffentlichen Grillwiesen und Grillplätzen. Aktuell gelte für die Landeshauptstadt die Waldbrandgefahrenstufe 3, teilte die Stadtverwaltung am Freitag, 13. Mai 2022, mit.