Trotz mehr Arbeitslosen in Magdeburg bleibt Zahl unter symbolträchtigem Wert

Wenn es kalt wird, verlieren in Magdeburg wie in anderen Teilen Deutschlands besonders viele Menschen ihre Arbeit. Zumindest im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigte sich der Dezember 2021 aber als freundlicher Monat.

Magdeburg - Wie in den Jahren zuvor ist die Arbeitslosigkeit in Magdeburg mit dem Winter angestiegen. Das geht aus den gestern von der Agentur für Arbeit veröffentlichten Zahlen hervor. Für die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts interessant: Denn nach wie vor bestimmt die Corona-Krise an vielen Stellen das Bild – neben den Regeln für Handel, Gastronomie, Tourismus und den Kultur- und Veranstaltungsbetrieb spielen hier beispielsweise Lieferengpässe für Produktion und Fertigung eine Rolle. Würde also vor diesem Hintergrund die Zahl der Magdeburger Arbeitslosen unter der Marke von 10.000 bleiben?