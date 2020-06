Nach der Corona-Zwangspause wird in Magdeburg wieder für die Vox-TV-Show "Zwischen Tüll und Tränen" gedreht.

Magdeburg l Die Dreharbeiten für die Vox-TV-Show „Zwischen Tüll und Tränen“ haben in Deutschland wieder begonnen. Und bald geht es auch bei Janine Schultze-Frotscher in Magdeburg los. Sie freut sich sehr über den Drehbeginn und über neuen Brautbesuch. Die Brautausstatterin führt das „Magic Moments“ in der Innenstadt.

Doch die Filmarbeiten werden jetzt anders sein als noch vor wenigen Monaten. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Noch immer gibt es strikte Sicherheitsvorkehrungen, an die sich das TV-Team halten muss. Dies bestätigt auch Vox-Pressesprecherin Greta Schneider. „Natürlich gibt es Einschränkungen. Doch die Hauptsache ist für uns, dass es endlich wieder losgeht.“

Nur zwei Braut-Begleiter bei Dreh erlaubt

Auch Janine Schultze-Frotscher stellt sich auf die neuen Bedingungen ein. Waren früher mehrere Personen als Begleitung zum Dreh erlaubt, sei die Zahl aktuell auf maximal zwei Begleiter zusätzlich zur Braut beschränkt. Auch muss das Drehteam die Maskenpflicht und die geltenden Abstandsregelungen einhalten.

Die Bräute freuen sich dennoch sehr auf den Drehstart, ebenso ist Wedding-Planerin Janine Schultze-Frotscher begeistert. „Es ist so toll, dass wir endlich wieder richtig durchstarten dürfen. Die Bräute freuen sich auch schon riesig und können es gar nicht abwarten, ihr perfektes Kleid zu finden“, erzählt die Brautausstatterin gegenüber der Volksstimme.

Laden blieb wegen Corona geschlossen

In den vergangenen Wochen habe sich die Situation des Ladens wieder gebessert, berichtet sie. Wegen der Corona-Schließung brachen damals viele Einnahmen weg. Jetzt kämen täglich wieder mehr Bräute vorbei, es gebe mehr Anrufe, und auch vor dem Schaufenster sei endlich wieder mehr Betrieb.

Weiterhin freut sie sich schon sehr über den Kontakt zu ihren TV-Kollegen aus der Show in anderen Städten, da dieser in den letzten Wochen wegen Corona fast ausschließlich per Telefon oder über die sozialen Medien stattgefunden hat. Normalerweise treffe sie sich hin und wieder mit ihren Mitstreitern, auch mal nur zum gegenseitigen Mutmachen, wie sie weiter erzählt.

Vox-Team mehrmals pro Woche da

In den kommenden Wochen wird das Vox-Team mehrmals in der Woche in Magdeburg vor Ort sein und sie während ihrer Arbeit im Laden begleiten. Viele der angesetzten Fernsehtermine für 2020 in Janine Schultze-Frotschers Geschäft sind bereits ausgebucht.

Bis die neuen Folgen ausgestrahlt werden, vergeht aber noch einiges an Zeit. Bis es so weit ist, laufen momentan im Vox-Nachmittagsprogramm Wiederholungen der Show. Wer Janine Schultze-Frotscher und ihre Magdeburger Kollegen sehen möchte, kann dies am 1., 8. und 10. Juli tun. Wer selbst als Braut Teil der Show sein möchte, kann sich entweder persönlich bei dem jeweiligen Geschäft bewerben oder den Kontakt über das Sendeteam aufnehmen.

Als Braut beim Sender bewerben

Die Bewerbung zur Teilnahme ist ganzjährig möglich und wird über ein vorheriges Online-Auswahlverfahren des Senders in die Wege geleitet. Auch weitere Infos erhält man bei Interesse beim Vox-Sendeteam.