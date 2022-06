Tunnelbau in Magdeburg: Asphalt für die Tunnelröhre

Auf der Großbaustelle für den Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof kam jetzt eine Spezialmaschine zum Einsatz. Sie brachte Asphalt in die Tunnelröhre.

Magdeburg - In der ersten Tunnelröhre auf der Großbaustelle für den Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof wurde jetzt der Asphalt aufgetragen. Vom tiefsten Punkt aus bewegte sich der sogenannte Asphaltfertiger, der den Asphalt auf der gesamten Fahrbahnbreite gleichmäßig aufträgt, in Richtung Damaschkeplatz.