„Restaurant des Jahres“ Uber Eats Award: Magdeburger Restaurant erneut im Rennen um den begehrten Titel

Mehr als 22.000 Menschen haben beim Uber Eats Award abgestimmt und ein Restaurant in Magdeburg zum Sieger in Sachsen-Anhalt erklärt. Ein Testessen in Berlin entscheidet, welches Restaurant aus Deutschland das Beste ist.